В уфимском воздухе ПДК сероводорода была превышена почти в 10 раз

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в четверг, 19 сентября.

В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 9,6 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Ранее в сентябре фиксировали выбросы:

10 сентября в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,9 ПДК.

Пятого сентября в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,4 ПДК.