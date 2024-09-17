Компания-золотодобытчик причинила ущерб Башкортостану на 68 млрд рублей

Следствие считает, что с июля 2019 года по октябрь 2020 года организация незаконно добывало золото в пределах Султановской группы россыпей в Баймакском районе на землях сельскохозяйственного назначения, в том числе за пределами уточненного горного отвода.

При этом был поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 га, общая сумма причиненного окружающей среде ущерба превысила 68 млрд рублей.

Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в прекращении уголовного дела. Он был задержан в момент передачи денег.

Теперь обвиняемым грозит наказание по статье 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).