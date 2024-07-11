Башкортостан вошел в топ-10 регионов-загрязнителей воздуха в России

Всего в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22 млн тонн загрязняющих веществ – это на 1%, или на 229,2 тыс. тонн меньше, чем в 2022 году.

Больше всего загрязняет атмосферу Красноярский край (2704,3 тыс. тонн за 2023 год), следом идут Кемеровская область (1493,8 тыс. тонн) и ХМАО (1268,7 тыс. тонн).

Башкортостан (582,012 тыс. тонн) в этом антирейтинге стоит на седьмой строчке, причем, в отличие от многих регионов, количество выбросов в республике за год увеличилось на 3,5%.

23% от всех загрязнений воздуха в Башкортостане составляют выбросы транспорта. На каждый квадратный километр площади региона в 2023 году приходилось 4,1 тонны выбросов, на каждого жителя – 143 кг вредных веществ в атмосфере.