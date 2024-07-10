В Уфе зафиксированы выбросы сероводорода и хлорида водорода в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировались в выходные и во вторник – шестого, седьмого и девятого июля.

Девятого июля в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 1,5 ПДК.

Седьмого июля в 13.00 на ПНЗ №17 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,9 ПДК;

в 19.00 там же концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Шестого июля в 7.00 на ПНЗ №14 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 2 ПДК;

в 16.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Ранее в июле фиксировали выбросы:

Четвертого июля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

Второго июля в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,1 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.