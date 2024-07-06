В Уфе зафиксировано превышение ПДК нескольких вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировались во вторник и четверг, второго и четвертого июля.

Второго июля в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,1 ПДК.

Четвертого июля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Это первые зафиксированные выбросы в июле 2024 года.