В Уфе зафиксировано превышение ПДК нескольких вредных веществ в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об очередных фактах загрязнения воздуха в Уфе.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировались во вторник и четверг, второго и четвертого июля.
Второго июля в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,1 ПДК.
Четвертого июля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.
Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Это первые зафиксированные выбросы в июле 2024 года.
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