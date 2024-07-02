ПДК оксида углерода в уфимском воздухе была превышена более чем в 8 раз

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировались в пятницу, 28 июня.

В 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 8,3 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,1 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Ранее в июне фиксировали выбросы:

26 июня в 13.00 а ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 2,9 ПДК.

22 июня в 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация оксида углерода составила 7,7 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация оксида углерода составила 1,3 ПДК.

20 июня в 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация оксида углерода составила 1,1 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4 ПДК.

17 июня в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,1 ПДК;

в 19.00 там же концентрация этилбензола составила 1,8 ПДК, концентрация изопропилбензола – 1,6 ПДК.

15 июня в 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация оксида углерода составила 9 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация оксида углерода составила 2,4 ПДК.

13 июня в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация оксида углерода составила 4,8 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,4 ПДК, концентрация изопропилбензола – 1,2 ПДК.

10 июня в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,3 ПДК, концентрация изопропилбензола – 1,4 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,3 ПДК.

Восьмого июня в 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация оксида углерода составила 3,5 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация сероводорода составила 1,6 ПДК;

в 19.00 там же концентрация оксида углерода составила 1,04 ПДК.

Шестого июня в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК;

на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация этилбензола составила 1,1 ПДК, концентрация изопропилбензола – 2,1 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,7 ПДК.

Пятого июня в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК;

на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

Четвертого июня на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,6 ПДК.

Третьего июня в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 2 ПДК, концентрация этилбензола – 1,3 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.