Бизнес Башкортостана стал меньше тратиться на экологию

Согласно отчету, российский бизнес в прошлом году потратил на экологию рекордные 1,3 трлн рублей, что на 17,3%, или 191,5 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Наибольшие затраты на экологию были зафиксированы у бизнеса Красноярского края (122,1 млрд рублей), Москвы и Подмосковья (77,6 млрд рублей и 68,5 млрд рублей соответственно).

Напротив, минимальные расходы на охрану окружающей среды понесли предприятия Ингушетии (12,9 млн рублей), Дагестана (84,6 млн рублей), Калмыкии (294,3 млн рублей).

Бизнес Башкортостана в 2023 году потратил на экологию 30,2 млрд рублей, но общий тренд на увеличение эко-расходов в регионе не поддерживается: сумма на 1% меньше, чем была годом ранее.