В Уфе 4 дня подряд фиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ фиксировались каждый день с понедельника по четверг, третьего-шестого июня.

Шестого июня в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК;

на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация этилбензола составила 1,1 ПДК, концентрация изопропилбензола – 2,1 ПДК.

Пятого июня в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация этилбензола составила 1,2 ПДК;

на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

Четвертого июня на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,6 ПДК.

Третьего июня в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 2 ПДК, концентрация этилбензола – 1,3 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.