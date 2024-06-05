ПДК изопропилбензола в уфимском воздухе была превышена в 2 раза

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в понедельник, третьего июня.

В 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 2 ПДК, концентрация этилбензола – 1,3 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Это первые выбросы, зарегистрированные в июне 2024 года. На протяжении мая фиксировали по несколько случаев превышения ПДК таких веществ, как хлорид водорода, сероводород, кумол и этилбензол, каждую неделю.