В Уфе зафиксировано почти пятикратное превышение ПДК вредного вещества в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в пятницу, 31 мая.

В 7.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 4,6 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Ранее в мае фиксировались выбросы:

29 мая в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,4 ПДК.

28 мая в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК;

там же концентрация этилбензола составила 1,4 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

25 мая в 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация оксида углерода составила 1,7 ПДК.

21 мая в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,8 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 1,5 ПДК.

19 мая в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

17 мая в 13.00 на ПНЗ №1 (Минская, 64) концентрация оксида углерода составила 2 ПДК.

16 мая в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,1 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.