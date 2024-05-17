В Башкортостане депутат пойдет под суд за незаконную вырубку леса

Чиновник обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Следствие считает, что в октябре 2021 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, бензопилой спилил березы, липы и клены в лесном массиве, после чего вывез их на личном тракторе. Что с ними было дальше – не уточняется.

Прокуратура оценила ущерб лесному фонду в почти 650 тыс. рублей. Имущество депутата арестовано, уголовное дело направлено в Балтачевский межрайонный суд для рассмотрения по существу.