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В Башкортостане построят 3 мусоросортировочных комплекса за 10 млрд рублей

Современные мусоросортировочные комплексы расположатся в Баймакском, Белебеевском и Кигинском районах. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Концессионные соглашения с инвесторами были подписаны в прошлом году, общая стоимость трех комплексов составит порядка 10 млрд рублей.

До 2030 года планируется создание еще 26 объектов по обращению с отходами:

– четыре мусоросортировочных комплекса;

– девять полигонов;

– 13 объектов утилизации.

Отдельным пунктом в программе стоит ликвидация существующих несанкционированных свалок.

Глава кабмина отметил, что власти региона держат на особом контроле вопросы, связанные с реализацией «мусорной реформы», планомерная работа по формированию отрасли обращения с ТКО ведется с 2019 года.

«Обеспечен стабильный планово-регулярный вывоз отходов. Продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. При этом стоит задача дальнейшего развития инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления», – рассказал Андрей Назаров.

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