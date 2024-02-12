В Башкортостане построят 3 мусоросортировочных комплекса за 10 млрд рублей

Современные мусоросортировочные комплексы расположатся в Баймакском, Белебеевском и Кигинском районах. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.
Концессионные соглашения с инвесторами были подписаны в прошлом году, общая стоимость трех комплексов составит порядка 10 млрд рублей.
До 2030 года планируется создание еще 26 объектов по обращению с отходами:
– четыре мусоросортировочных комплекса;
– девять полигонов;
– 13 объектов утилизации.
Отдельным пунктом в программе стоит ликвидация существующих несанкционированных свалок.
Глава кабмина отметил, что власти региона держат на особом контроле вопросы, связанные с реализацией «мусорной реформы», планомерная работа по формированию отрасли обращения с ТКО ведется с 2019 года.
«Обеспечен стабильный планово-регулярный вывоз отходов. Продолжается работа по внедрению раздельного сбора мусора. При этом стоит задача дальнейшего развития инфраструктуры сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления», – рассказал Андрей Назаров.
Комментарии (0)