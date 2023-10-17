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Экология

Правительство РФ выделило 35,6 млн рублей на ликвидацию свалки в Кумертау

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Несанкционированная свалка в Кумертау – одна из главных экологических проблем республики. Она занимает 12,6 га, объем отходов на ней оценивался в 850 тыс. кубометров, а общая стоимость рекультивации – в 331,6 млн рублей.

Фото опубликовал в соцсетях Андрей Назаров

Сегодня, 17 октября, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что правительство РФ дополнительно выделило 35,6 млн рублей на досрочную ликвидацию этой свалки.

Благодаря этому технический этап ликвидации завершится уже до конца 2023 года.

Всего в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок. Помимо Кумертау, они располагаются в границах Баймака, Сибая, Стерлитамака, Благовещенска, Давлеканово.

Всего по состоянию на 2019 год в Башкортостане насчитывалось более трех тыс. несанкционированных свалок, большая часть из них на сегодня ликвидирована.

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