Правительство РФ выделило 35,6 млн рублей на ликвидацию свалки в Кумертау

Сегодня, 17 октября, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что правительство РФ дополнительно выделило 35,6 млн рублей на досрочную ликвидацию этой свалки.

Благодаря этому технический этап ликвидации завершится уже до конца 2023 года.

Всего в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» до конца 2024 года предусмотрена ликвидация шести несанкционированных свалок. Помимо Кумертау, они располагаются в границах Баймака, Сибая, Стерлитамака, Благовещенска, Давлеканово.

Всего по состоянию на 2019 год в Башкортостане насчитывалось более трех тыс. несанкционированных свалок, большая часть из них на сегодня ликвидирована.