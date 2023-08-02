В Башкортостане еще одного мусорного оператора лишат лицензии

Минэкологии рассказало о причинах многочисленных жалоб жителей Иглинского района на проблемы с вывозом мусора.
Вывоз отходов в этом районе осуществляет МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» силами подрядчика ООО «ЭкоТранс».
Сейчас МУП планирует разорвать договор с подрядчиком в связи с «недобросовестным отношением по исполнению контрактных обязательств».
Собираются документы для проведения аукциона по выбору нового оператора. Для стабилизации ситуации в район завезли дополнительную технику, в том числе арендованную.
Ранее мы писали о том, что после долгих конфликтов лицензии лишили организацию «Дюртюлимелиоводстрой», которая вывозила мусор в северных районах республики.
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