В Башкортостане еще одного мусорного оператора лишат лицензии

Вывоз отходов в этом районе осуществляет МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» силами подрядчика ООО «ЭкоТранс».

Сейчас МУП планирует разорвать договор с подрядчиком в связи с «недобросовестным отношением по исполнению контрактных обязательств».

Собираются документы для проведения аукциона по выбору нового оператора. Для стабилизации ситуации в район завезли дополнительную технику, в том числе арендованную.

Ранее мы писали о том, что после долгих конфликтов лицензии лишили организацию «Дюртюлимелиоводстрой», которая вывозила мусор в северных районах республики.