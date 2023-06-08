Под Уфой построят мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО

Проектом подразумевается строительство в 2025 году: мусоросортировочного комплекса, полигона ТКО, участков твердого топлива и биокомпостирования. Они заменят уже существующий полигон в селе Новые Черкассы.

По текущему плану объект введут в эксплуатацию первого января 2026 года. Сейчас проектировщики ищут подходящую территорию.

Мощность обработки комплекса оценивается в 400 тыс. тонн в год, общая стоимость проекта – порядка 5,9 млрд рублей.

Как сообщает Минэкологии, такие проекты позволяют значительно снизить количество отходов, направляемых на захоронение и способствуют улучшению экологической обстановки в регионе.