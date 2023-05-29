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Экология

Радий Хабиров поручил усилить противопожарные меры в Башкортостане

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В лесном фонде республики прогнозируются классы пожароопасности со второго и выше. Пятый – в Альшеевском, Архангельском, Дюртюлинском, Илишевском и Янаульском районах.

«Погодные условия непростые, опять жуткая жара стоит, растительность подсыхает.

Если нужно решение правительства – обращайтесь, но пожары нужно удержать. Как только что-то возникло – бросайте все силы сразу. Если мы вовремя все делаем, все получается.

Для кого-то лето – время отпусков, а для нас – наиболее интенсивной работы», – сказал Радий Хабиров 29 мая на совещании в ЦУРе.

На сегодняшний день в Башкортостане продолжает действовать особый противопожарный режим: за разведение огня в лесу можно получить штраф от 10 до 20 тыс. рублей.

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