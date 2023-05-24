В Уфе зафиксировано превышение ПДК формальдегида в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышения ПДК были зафиксированы в двух точках в понедельник, 22 мая.

В 7.00 на ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) концентрация пыли составила 1,9 ПДК;

в 13.00 и в 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация формальдегида составила 1,2 ПДК.

Формальдегид – бесцветный газ с резким неприятным запахом, раздражает слизистые, является канцерогеном. В больших концентрациях вызывает отравление.

Ранее в мае были зафиксированы загрязнения:

17 мая в 13.00 на ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) концентрация пыли составила 1,2 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,4 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,4 ПДК.

16 мая в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК;

там же в 19.00 концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК;

в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация формальдегида составила 1,2 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК.

15 мая в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК;

в 19.00 там же концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.

14 мая в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

13 мая в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,6 ПДК.

11 мая в 7.00 на ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) концентрация пыли составила 1,3 ПДК.

10 мая в 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация этилбензола составила 1,7 ПДК.

Третьего мая в 13.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация пыли составила 1,7 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.