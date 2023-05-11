В Башкортостане за сутки произошло 37 природных пожаров

За сутки в Башкортостане произошло 37 пожаров, из них 21 – это горение травы и мусора. Все их потушили.

Также произошел один лесной пожар в Белорецком районе, вблизи деревни Кагарманово. Его уже локализовали на площади четыре га, угрозы нет.

Сейчас для обнаружения пожаров применяют беспилотники: несмотря на то, что в республике они запрещены, спецслужбы по особому разрешению могут их использовать.

Напомним, что о 15 мая 2023 года на территории республики действует особый противопожарный режим: разводить костры строго запрещено в парках, лесных массивах, у прибрежных зон, на приусадебных участках. Ранее в ЦУР Башкортостан объяснили, что можно развести огонь на своем приусадебном участке в СНТ, на огороде или даче, если соблюдаются правила пожарной безопасности.