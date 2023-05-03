В Уфе зафиксировано двукратное превышение ПДК изопропилбензола в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышения ПДК фиксировались два дня подряд: 28 и 29 апреля.

28 апреля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 2,1 ПДК.

29 апреля в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,9 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в апреле в Уфе были зафиксированы загрязнения:

– 28 апреля в 7.00.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,6 ПДК;

– 27 апреля в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 2,1 ПДК;

– 26 апреля в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,3 ПДК.

– 17 апреля в 13.00 на ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) концентрация оксида углерода составила 2,8 ПДК;

– 14 апреля в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация пыли составила 1,4 ПДК;

– 13 апреля в 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация пыли составила 1,4 ПДК;

– 13 апреля в 7.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,2 ПДК;

– шестого апреля в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация пыли составила 1,3 ПДК;

– четвертого апреля в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44), №17 (Гафури, 101) и № 18 (Достоевского, 102/1) концентрация взвешенных веществ колебалась в диапазоне 1,1-1,4 ПДК;

– третьего апреля в 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация взвешенных веществ составила 1,2 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Под взвешенными веществами понимают твердые частицы, летающие в воздухе. Включают в себя пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. Могут быть как токсичны, так и безопасны, в высокой концентрации влияют на прозрачность воздуха, вредны для легких.