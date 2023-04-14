В Уфе зафиксировано превышение ПДК пыли в воздухе

Как сообщает Башгидромет, повышенная запыленность воздуха была зафиксирована в четверг, 13 апреля.

В 7.00 на ПНЗ №16 (проспект Октября, 65/4) концентрация пыли составила 1,4 ПДК;

в 7.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация пыли составила 1,2 ПДК.

Ранее в апреле в Уфе были зафиксированы загрязнения:

– третьего апреля в 19.00 на ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) концентрация взвешенных веществ составила 1,2 ПДК;

– четвертого апреля в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44), №17 (Гафури, 101) и № 18 (Достоевского, 102/1) концентрация взвешенных веществ колебалась в диапазоне 1,1-1,4 ПДК;

– шестого апреля в 13.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация пыли составила 1,3 ПДК.

Под взвешенными веществами понимают твердые частицы, летающие в воздухе. Включают в себя пыль, золу, сажу, дым, сульфаты, нитраты и другие твердые составляющие. Могут быть как токсичны, так и безопасны, в высокой концентрации влияют на прозрачность воздуха, вредны для легких.