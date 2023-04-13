БСК снизит количество выбросов в воздух на 14,5%

Соглашение подразумевает установку системы автоматического контроля выбросов, развитие системы мониторинга качества воздуха в Стерлитамаке и другие меры по снижению загрязнения атмосферы.

Проработана технология очистки газа оксида углерода, который попадает в воздух при производстве соды, проходят испытания тестовой установки по очистке воздуха. Инвестиции в этот проект составят более двух млрд. рублей.

Благодаря обновлению оборудования на производстве «Каустик» значительно снизятся выбросы винилхлорида в атмосферу.

Как ожидается, общее количество выбросов загрязняющих веществ со стороны «БСК» к 2030 году снизится на 5,7 тыс. тонн (14,5%).

«Башкирская содовая компания» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Компания занимает первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, является крупнейшим производителем соды в Европе, входит в тройку лидеров в России по производству поливинилхлорида и каустической соды.