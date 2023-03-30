Под Уфой зарегистрирован первый в этом году природный пожар

29 марта вечером поступило сообщение о том, что возле поворота в сторону озера Ильмурзино горит сухая трава.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор от администрации местного сельсовета, а также неравнодушные жители.

На момент прибытия трава горела уже на площади в два гектара. Пожар локализовали. Угрозы распространения горения, а также погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.