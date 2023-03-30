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Экология

Под Уфой зарегистрирован первый в этом году природный пожар

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В республике в разгаре половодье, до летнего пожароопасного сезона еще далеко, однако пожарной службе пришлось выезжать в поле в Кушнаренковском районе.

Фото: МЧС России

29 марта вечером поступило сообщение о том, что возле поворота в сторону озера Ильмурзино горит сухая трава.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России, добровольной пожарной команды, трактор от администрации местного сельсовета, а также неравнодушные жители.

На момент прибытия трава горела уже на площади в два гектара. Пожар локализовали. Угрозы распространения горения, а также погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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