В Уфе зафиксировали превышение ПДК изопропилбензола в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник, 14 марта.

В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,1 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Это второй зарегистрированный случай в марте. Седьмого марта был зафиксирован выброс:

– в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.