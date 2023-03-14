Прокуратура через суд добивается установки постов наблюдения за состоянием воздуха в городах Башкортостана

Сегодня, 14 марта, пресс-служба прокуратуры сообщила о том, что Октябрьский районный суд Уфы удовлетворил исковые требования прокурора.

Поводом для обращения в суд послужили результаты проверок, показавшие, что Росгидромет и Башгидромет не стали финансировать такие посты в Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах и Туймазах, несмотря на наличие оснований.

«При этом на территориях названных населенных пунктов размещены объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду. Однако уполномоченными органами не обеспечена необходимая непрерывная регистрация содержания загрязняющих веществ и регулярный отбор проб воздуха для последующего анализа», – говорится в сообщении ведомства.