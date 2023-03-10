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Экология

В Уфе зафиксировано превышение ПДК хлорида водорода в воздухе

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Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды второй день подряд сообщает об обнаружении в воздухе в Уфе превышения предельно допустимой концентрации вредного вещества.

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано во вторник, седьмого марта.

В 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Это первый зарегистрированный случай в марте. В феврале выбросов было около десяти.

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