В Уфе зафиксировано превышение ПДК хлорида водорода в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано во вторник, седьмого марта.

В 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

Это первый зарегистрированный случай в марте. В феврале выбросов было около десяти.