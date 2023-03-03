В Башкортостане две компании обязали ликвидировать ущерб почве на 500 млн рублей

Учалинская компания «Гасадд» и уфимская «Альтинвест» занимались добычей золота на территории республики, не имея на это лицензии.

По документам они должны были рекультивировать землю, но по факту добывали золотоносный песок на землях сельхозназначения. Добыть успели всего 276 граммов золота.

В январе мы писали о том, что «Гасадд» понесет ответственность по части первой статьи 15.44 КоАП РФ (незаконная добыча драгоценных металлов): ей выписан штраф в размере почти 2,2 млн рублей.

Кроме того, во время работ было повреждено более 600 тыс. кв. м почвы, общая сумма причиненного окружающей среде ущерба составила около 500 млн рублей.

Прокуратура обратилась в суд, потребовав обязать компании рекультивировать землю, суд признал доводы надзорного ведомства обоснованными и удовлетворил их.