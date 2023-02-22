В Уфе снова зафиксировано превышение ПДК вредного вещества в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение ПДК было зафиксировано во вторник, 21 февраля.

В 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК;

в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация оксида углерода составила 2,2 ПДК.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Ранее в феврале были зарегистрированы выбросы:

– 15 февраля в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК;

– 14 февраля в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация аммиака составила 1,2 ПДК;

– восьмого февраля в 13.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК;

– седьмого февраля в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,3 ПДК;

– четвертого февраля в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК;

– четвертого февраля в 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация аммиака составила 1,2 ПДК.

Аммиак используется при производстве удобрений. Раздражает слизистую глаз и органов дыхания, при вдыхании в высокой концентрации вызывает токсический отек легких и поражение нервной системы.

Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).