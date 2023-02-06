В Уфе зафиксированы выбросы сероводорода и аммиака в воздух

Как сообщает Башгидромет, на этот раз превышение предельно допустимой концентрации было обнаружено в пробах воздуха, взятых в субботу, четвертого февраля.

В 7.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация аммиака составила 1,2 ПДК.

В 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,1 ПДК.

Это первые выбросы, зафиксированные в феврале 2023 года.

Аммиак используется при производстве удобрений. Раздражает слизистую глаз и органов дыхания, при вдыхании в высокой концентрации вызывает токсический отек легких и поражение нервной системы.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).