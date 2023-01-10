В Уфе можно будет обменять новогоднюю елку на мандарины

Каждый уфимец может дать елке вторую жизнь: для этого нужно сдать ее для дальнейшей переработки в специальный промаркированный контейнер. Такие контейнеры 21 января установят на 12 площадках в рамках экологической акции «Елки в щепки».

Полученный материал используется для строительства, производства дверей или мебели.

Адреса площадок во всех районах города:

– Демский район: Магистральная, 2А, Столярова, 2 (микрорайон «Яркий»);

– Калининский район: Мушникова, 11, Гвардейская, 58/1;

– Кировский район: Испытателей, 21, Кувыкина, 16;

– Октябрьский район: Гагарина, 10/2, Королева, 17, а также возле ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по 50 лет СССР;

– Орджоникидзевский район: на Колхозном рынке возле домов №50-61 по Кольцевой;

– Советский район: Менделеева, 171, Ленина, 87.

– В Ленинском районе 21 января будет курсировать «Елкомобиль» по следующему маршруту:

12.00-12.20 – ЖК «8 Марта» по улице Асхата Мирзагитова;

12.35-12.55 – площадка на въезде в ЖК «8 Марта Вилладж» (Мартовская, 3);

13.05-13.25 – площадка возле дома по улице Тальковая, 33;

13.40-14.00 – детская площадка домов по улице Ахметова, 353- 355;

14.10-14.30 – двор дома по улице Миловская, 16;

14.35-14.55 – двор дома по улице Купцова, 6;

15.05-15.25 – двор домов по улице Шмидта, 158-160.

Перед сдачей елок необходимо снять с них игрушки, мишуру, крестовины и упаковку. В пункте сдачи в обмен на елку можно будет получить мандарины.