В Уфе снова зафиксировано превышение ПДК вредных веществ в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в понедельник и вторник, 26 и 27 декабря.

26 декабря в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

27 декабря в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация хлорида водорода составила 1,1 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

До этого с начала декабря в Уфе было зафиксировано восемь превышений ПДК:

– 21 декабря в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 1,3 ПДК.

– 20 декабря в 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2 ПДК.

– 14 декабря в 19.00 на ПНЗ №23 (Злобина, 11) концентрация диоксида азота составила 1,2 ПДК.

– 7 декабря в 7.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация оксида углерода составила 1,2 ПДК;

в 19.00 там же концентрация хлорида водорода составила 1,3 ПДК.

– 6 декабря в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,9 ПДК.

– 3 декабря в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 3,8 ПДК.

– 1 декабря в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,1 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.

Оксид углерода – общее название для целого ряда химических соединений, среди которых – угарный и углекислый газы.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.