БСК потратит более 66 млрд рублей на экологизацию производства

Основные стратегические направления БСК обсудили на Международной неделе бизнеса, которая стартовала сегодня, 14 декабря, в Уфе.

В частности, была утверждена программа развития компании до 2031 года. За это время планируется направить более 66 млрд рублей, в результате модернизации производство станет более энергоэффективным и экологичным.

Второе направление – рекультивация «белых морей» (резервуаров с жидкими отходами производства). Это большой проект, который будет завершен к 2032 году. Как сообщили в компании, после засыпки «белых морей» на их месте высадят вишневые сады, так как такая почва наиболее благоприятна для вишни.

За последние три года на экологические мероприятия БСК направила больше 4,5 млрд рублей.

И третье основное направление – это импортозамещение. Около 16 млрд рублей планируется вложить в производство эмульсионного поливинилхлорида, на основе которого делают линолеум, обои, пленки.

В сентябре 2021 года Росимущество окончательно передало акции БСК Башкортостану: теперь 57,43% акций принадлежит республике. В ноябре Радий Хабиров и Андрей Назаров вошли в совет директоров компании.