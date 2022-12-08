В Уфе снова зафиксировано превышение ПДК сероводорода в воздухе

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе в Уфе превышения предельно допустимой концентрации вредного вещества.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано во вторник, шестого декабря.
В 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 2,9 ПДК.
До этого с начала декабря в Уфе было зафиксировано два превышения ПДК:
– 3 декабря в 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 3,8 ПДК.
– 1 декабря в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,1 ПДК.
Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).
Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.
Комментарии (0)