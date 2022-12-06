В Уфе зафиксировано почти четырехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в субботу, третьего декабря.

В 13.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация сероводорода составила 3,8 ПДК.

Сероводород – очень токсичный бесцветный газ, вызывает головокружение, головную боль, тошноту. Имеет ярко выраженный запах, но из-за быстрого паралича обонятельного нерва в значительной концентрации запах перестает ощущаться. Стоит отметить, что в России ПДК сероводорода в воздухе выше, чем в Европе (0,008 мг/м³ и 0,007 мг/м³ соответственно).

До этого с начала декабря в Уфе было зафиксировано одно превышение ПДК:

– 1 декабря в 7.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация этилбензола составила 1,1 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.