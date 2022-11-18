В Уфе зафиксирован выброс фенола

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в среду, 16 ноября.

В 13.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация фенола составила 1,3 ПДК.

Фенол – это токсичное вещество, раздражающее слизистую оболочку, используется при нефтепереработке и производстве эпоксидных и фенолформальдегидных смол, искусственных волокон. В высокой концентрации запах похож на запах гуаши (потому что в состав гуаши входит фенол).

До этого с начала ноября в Уфе было зафиксировано одно превышение ПДК:

– 10 ноября в 19.00 на ПНЗ №12 (Мира, 11) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.