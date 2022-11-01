В Уфе зафиксирован выброс изопропилбензола в воздух

Как сообщает Башгидромет, значительное превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в субботу, 29 октября.

В 19.00 на ПНЗ №14 (Ульяновых, 57) концентрация изопропилбензола составила 1,8 ПДК.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

До этого с начала октября в Уфе было зафиксировано четыре превышения ПДК:

– 12 октября в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,7 ПДК.

– 18 октября в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,5 ПДК.

– 23 октября в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,4 ПДК.

– 25 октября в 7.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,2 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.