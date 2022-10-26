В Уфе снова зафиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, значительное превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества было зафиксировано в воскресенье, 23 октября.

В 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,4 ПДК.

Хлорид водорода – это пары соляной кислоты, которая используется для травления металлов, при производстве каучуков, соды, хлора, гипсовых и бетонных изделий, тротуарной плитки и так далее. Газ относится к сильнодействующим ядовитым веществам, третий класс опасности. В высоких концентрациях может вызывать ожоги глаз, горла и верхних дыхательных путей, привести к отеку легких.

До этого с начала октября в Уфе было зафиксировано два превышения ПДК:

– 12 октября в 7.00 на ПНЗ №17 (Гафури, 101) концентрация хлорида водорода составила 1,7 ПДК.

– 18 октября в 19.00 на ПНЗ №2 (Свободы, 44) концентрация хлорида водорода составила 1,5 ПДК.