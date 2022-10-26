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Экология

В Башкортостане запустили седьмую солнечную электростанцию

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Глава республики Радий Хабиров 26 октября сообщил о запуске новой солнечной электростанции. Старт ее работе дали на церемонии открытия Российского энергетического форума в Уфе.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«СЭС в Агидели – седьмая на территории нашей республики. Они успешно работают в Хайбуллинском, Куюргазинском, Зианчуринском, Бурзянском, Стерлибашевском, Гафурийском районах, аналогичная строится в Баймаке.

Важно, что экологически чистую электроэнергию мы будем получать на площадях, которые до сих пор оставались невостребованными – там, где должно было располагаться строительное и энергетическое оборудование для так и не появившейся Башкирской АЭС.

Долгие годы содержание законсервированной промзоны обременяло бюджеты разных уровней. Теперь эта территория будет работать на благо жителей и экономики», – написал Радий Хабиров.

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