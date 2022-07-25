Радий Хабиров поручил принять меры для спасения озера Аслыкуль

25 июля на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров поручил министру экологии Башкортостана Ниязу Фазылову принять меры для предотвращения обмеления озера Аслыкуль.

«Там посмотрите, пожалуйста, давно уже тревога идет по озеру Аслыкуль. Обмеление серьезное, надо понять, что с этим делать», – сказал Радий Хабиров, попросив взять эту историю на контроль премьер-министра правительства республики Андрея Назарова.

Аслыкуль относится к категории особо охраняемых природных территорий, с 1965 года – памятник природы республиканского значения.

За последние девять лет уровень воды в озере упал почти на метр, оно зарастает камышами и страдает из-за действий отдыхающих, оставляющих после себя горы мусора в воде и на берегу. Этот мусор забивает протоки, из-за чего нарушается питание озера.

Другая причина – в осушении болота Берказан в 70-х годах. Это привело к нарушению природного равновесия, болото образовывало с Аслыкулем единую экосистему.