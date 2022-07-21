В Уфе пройдет акция «Зеленая суббота»: можно обменяться предметами интерьера и посудой

Акция пройдет с 12.00 до 15.00 в субботу, 23 июля, на втором этаже лайфстайл-центра «Башкирия» (Менделеева, 205А) и в Национальном музее республики Башкортостан (Советская, 14).

Можно будет принести посуду, небольшую мебель, вазы, часы, декор и даже комнатные растения. Также по многочисленным просьбам на акцию по-прежнему можно приносить на обмен и в дар одежду и обувь.

«Выброшенные предметы мебели, интерьера, посуда будут разлагаться столетиями. При этом при разложении в атмосферу выделяются метан и углекислый газ. Можно сэкономить колоссальное количество древесины, используя мебель повторно. А некоторые виды ресурсов вообще являются невосполнимыми, поэтому их просто необходимо экономить», – говорят организаторы «Зеленой субботы».