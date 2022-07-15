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Экология

В Башкортостане углубляют дно реки Белой и очистят русло Демы

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Глава республики Радий Хабиров в соцсетях рассказал о текущих и запланированных работах на реках Дема и Белая.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«Вот такие земснаряды в эти дни можно встретить на Белой. Вы знаете, что в предыдущие годы мы провели большую работу по углублению дна нашей главной водной артерии, она позволила возродить в республике судоходство. Благодарю за это администрацию Камского бассейна внутренних водных путей.

Теперь глубина судового хода поддерживается на уровне 2 м – это на 10 см больше, чем в прошлом году. Поэтому и наносных грунтов нужно извлечь в 1,5 раза больше. Ежедневно обстановочные теплоходы мониторят глубину и чистоту судового хода. Если необходимо – приступают к углублению. Например, сейчас технический флот Бельского района водных путей и судоходства работает на Белой в районе Кушнаренково и ниже города Бирска, на Ляпустинских перекатках.

И еще о наших реках. По нацпроекту "Экология" приступаем к очистке русла Демы на участке от Новомихайловки в Чишминском районе до Нижегородки в Уфимском. Отрезок протяженностью 35 км очистят от поваленных деревьев, корней, топляка и ила. Это позволит улучшить пропускную способность русла, санитарное состояние реки и качество воды», – написал Радий Хабиров.

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