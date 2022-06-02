В Уфе снова зафиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в понедельник, 30 мая:

– 7.00, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация этилбензола на уровне 1,5 ПДК;

концентрация изопропилбензола на уровне 1,9 ПДК.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.

Ранее в мае также фиксировались превышения ПДК вредных веществ в воздухе:

– 27-29 мая, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация этилбензола на уровне 3,5 ПДК;

концентрация изопропилбензола на уровне 4,7 ПДК.

– 21 мая, 7.00, ПНЗ №12 (Мира, 11) – концентрация сероводорода на уровне 1,4 ПДК.

– 20 мая, 7.00, ПНЗ №12 (Мира, 11) – концентрация хлорида водорода на уровне 1,1 ПДК.

– 19 мая, 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация хлорбензола на уровне 1,1 ПДК;

концентрация этилбензола на уровне 1,5 ПДК;

концентрация изопропилбензола на уровне 1,9 ПДК.

18 мая, 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация бензола на уровне 1,7 ПДК;

концентрация этилбензола на уровне 2 ПДК;

концентрация изопропилбензола на уровне 2,8 ПДК.

– 17 мая, 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация диоксида азота на уровне 1,5 ПДК.

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;

концентрация хлорида водорода на уровне 1,6 ПДК;

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 1,2 ПДК;

– 5 мая, 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 2,1 ПДК;

– 4 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Злобина, 11) – концентрация пыли на уровне 1,6 ПДК.