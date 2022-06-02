В Уфе снова зафиксировали выбросы вредных веществ в воздух

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает об обнаружении в воздухе в Уфе превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в понедельник, 30 мая:
– 7.00, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация этилбензола на уровне 1,5 ПДК;
концентрация изопропилбензола на уровне 1,9 ПДК.
Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.
Изопропилбензол (кумол) при вдыхании раздражает дыхательные пути, в высоких концентрациях повреждает печень, вызывает головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия, считается потенциальным канцерогеном.
Ранее в мае также фиксировались превышения ПДК вредных веществ в воздухе:
– 27-29 мая, ПНЗ №17 (Гафури, 101) – концентрация этилбензола на уровне 3,5 ПДК;
концентрация изопропилбензола на уровне 4,7 ПДК.
– 21 мая, 7.00, ПНЗ №12 (Мира, 11) – концентрация сероводорода на уровне 1,4 ПДК.
– 20 мая, 7.00, ПНЗ №12 (Мира, 11) – концентрация хлорида водорода на уровне 1,1 ПДК.
– 19 мая, 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация хлорбензола на уровне 1,1 ПДК;
концентрация этилбензола на уровне 1,5 ПДК;
концентрация изопропилбензола на уровне 1,9 ПДК.
18 мая, 7.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация бензола на уровне 1,7 ПДК;
концентрация этилбензола на уровне 2 ПДК;
концентрация изопропилбензола на уровне 2,8 ПДК.
– 17 мая, 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация диоксида азота на уровне 1,5 ПДК.
– 5 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;
концентрация хлорида водорода на уровне 1,6 ПДК;
– 5 мая, 13.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 1,2 ПДК;
– 5 мая, 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 2,1 ПДК;
– 4 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Злобина, 11) – концентрация пыли на уровне 1,6 ПДК.
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