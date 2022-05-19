В Уфе зафиксировано превышение ПДК диоксида азота в воздухе

Как сообщает Башгидромет, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано во вторник, 17 мая:

– 13.00, ПНЗ №5 (проспект Октября, 141) – концентрация диоксида азота на уровне 1,5 ПДК.

Диоксид азота относится к сильнодействующим ядовитым веществам, даже в небольших концентрациях раздражает дыхательные пути, может вызывать кислотные дожди.

Ранее в этом месяце также фиксировались превышения ПДК вредных веществ в воздухе:

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – концентрация пыли на уровне 1,1 ПДК;

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Свободы, 44) – концентрация хлорида водорода на уровне 1,6 ПДК;

– 5 мая, 13.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 1,2 ПДК;

– 5 мая, 19.00, ПНЗ №18 (Достоевского, 102/1) – концентрация пыли на уровне 2,1 ПДК;

– 4 мая, 13.00, ПНЗ №2 (Злобина, 11) – концентрация пыли на уровне 1,6 ПДК.