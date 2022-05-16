Андрей Назаров: «В этом году начнем создание отходоперерабатывающей промышленности»

«Задачи первого этапа реформы мы практически выполнили. Вместе с тем остается ряд вопросов, требующих проработки, для того чтобы идти дальше.

Органические отходы. Для муниципалитетов по-прежнему проблематична утилизация органических отходов, в том числе спиленных деревьев и веток. Во-первых, для их сбора нужны соответствующие техника и оборудование. Во-вторых, не определен способ утилизации. Эксперты предлагают отводить под это отдельные полигоны или увеличивать тариф, чтобы создать соответствующую инфраструктуру для централизованной переработки. Однозначно могу сказать, что перекладывание финансовой нагрузки на граждан как выход из ситуации мы не рассматриваем, поэтому продумываем решения, оптимальные для всех сторон.

Шины и покрышки. Закон запрещает утилизировать их как обычный мусор и складировать на полигонах, поскольку эти отходы относятся к IV классу опасности. В ряде регионов открывают предприятия по их переработке, но таких очень мало и транспортировка к ним обходится дорого. Поэтому на федеральном уровне сейчас создается сеть организаций, которая в каждом регионе будет заниматься маршрутизацией таких отходов. А до тех пор для их временного накопления будем отводить специальные места.

ЦУР и система "ТКО-Башкортостан" продолжают фиксировать случаи несвоевременного вывоза мусора, ненадлежащего содержания площадок сбора ТКО, повреждения и порчи контейнеров. Такое отношение недопустимо, муниципалитеты и региональные операторы должны обеспечить бесперебойную и качественную работу на своем уровне. Эти вопросы относятся к исполнительской дисциплине, будем решать их в рабочем порядке. По одному из операторов меры уже приняты.

Только путем повышения качества услуг мы сможем перейти ко второму этапу реформы – модернизации и строительству мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов, внедрению раздельного сбора мусора. Как я уже отмечал, в этом году планируется начать создание отходоперерабатывающей промышленности. В Белебее месяц назад установили первый в Республике фандомат по приему пластиковой и алюминиевой тары.

Ответственное отношение к проблемам экологии в нашей республике должно стать нормой уже в ближайшие пару лет. Стратегическое видение есть, дорожная карта сформирована», – написал Андрей Назаров в соцсетях.