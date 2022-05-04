В Башкортостане за сутки зарегистрировано 3 лесных пожара

Согласно отчету МЧС, за сутки зарегистрировано три очага лесного пожара на общей площади 29,4 га. Очаги локализованы, но продолжают действовать.

Всего с начала пожароопасного периода 2022 года возникло 23 очага лесного пожара (в прошлом году за тот же период – 32 очага) на общей площади 102,24 га (в прошлом году за тот же период – 70,77 га).

В лесном фонде республики прогнозируются 2, 3 и 4 классы пожароопасности. Четвертый класс – в Абзелиловском, Баймакском, Зилаирском и Кугарчинском, Мелеузовском районах.