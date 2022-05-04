В Башкортостане произошел разлив нефтепродуктов

Пресс-служба МЧС сообщает об обнаружении «розлива нефтесодержащей жидкости» около деревни Кшанны (неподалеку от города Дюртюли).
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Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило в 7.55 четвертого мая. Утечка произошла из нефтепровода.
Сейчас на месте работают 35 человек и 15 единиц техники, жидкость откачивается и вывозится. Поврежденный участок трубопровода перекрыт. После очистки территории будет проведена рекультивация.
«Попадания в открытые водоемы не допущено, на условия жизнеобеспечения населения данная ситуация не повлияет», – сообщили в МЧС.
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