В Башкортостане произошел разлив нефтепродуктов

Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило в 7.55 четвертого мая. Утечка произошла из нефтепровода.

Сейчас на месте работают 35 человек и 15 единиц техники, жидкость откачивается и вывозится. Поврежденный участок трубопровода перекрыт. После очистки территории будет проведена рекультивация.

«Попадания в открытые водоемы не допущено, на условия жизнеобеспечения населения данная ситуация не повлияет», – сообщили в МЧС.