18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Башкортостане произошел разлив нефтепродуктов

Поделиться:

Пресс-служба МЧС сообщает об обнаружении «розлива нефтесодержащей жидкости» около деревни Кшанны (неподалеку от города Дюртюли).

02.mchs.gov.ru

Сообщение о разливе нефтепродуктов поступило в 7.55 четвертого мая. Утечка произошла из нефтепровода.

Сейчас на месте работают 35 человек и 15 единиц техники, жидкость откачивается и вывозится. Поврежденный участок трубопровода перекрыт. После очистки территории будет проведена рекультивация.

«Попадания в открытые водоемы не допущено, на условия жизнеобеспечения населения данная ситуация не повлияет», – сообщили в МЧС.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: