В двух реках Башкортостана обнаружили загрязнение ртутью

В плановых пробах воды, отобранных на водных объектах Республики Башкортостан обнаружено высокое загрязнение ртутью:

– в реке Белая в районе железнодорожной станции Шушпа 19 апреля концентрация составила 0,000031 мг/ л (3,1 ПДК);

– в реке Ашкадар в черте города Стерлитамак 21 апреля концентрация составила 0,000033 мг/ л (3,3 ПДК).

При этом указан ПДК веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения. Предельно допустимая концентрация ртути для воды питьевого назначения составляет 0,0005 мг/л.

Ранее мы писали о том, что «БСК» через суд добилась разрешения сбрасывать в реку Белую ртуть и другие вредные вещества.