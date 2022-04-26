В Башкортостане ввели запрет на ловлю рыбы

Запрет распространяется на рыбалку всеми способами, за исключением ловли на удочку с берега и только если на ней не больше двух крючков. Промышленный вылов рыбы запрещен до 15 июня.

Рыбачить даже на удочку запрещено в местах нереста. Кроме того, рыбак обязан отпускать жереха, судака и сазана, если их длина не превышает 40 см, а также леща менее 28 см, сома менее 90 см рака менее 10 см. В сутки нельзя ловить более пяти кг рыбы на человека.

При нарушении этих требований вы можете лишиться судна или приспособлений для вылова рыбы, а также получить штраф до пяти тыс. рублей.