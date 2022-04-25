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Экология

В Башкортостане вводится особый режим

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На прошлой неделе в Башкортостане уже зафиксировали первые лесные пожары в Абзелиловском, Баймакском и Бурзянском районах.

Пока что это небольшие очаги, которые были ликвидированы сразу после регистрации. 

В связи с этим председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров 25 апреля на совещании в правительстве предложил ввести до специального распоряжения особый противопожарный режим.

Радий Хабиров идею поддержал, особый режим будет действовать в республике с первого мая.

В 2021 году с начала пожароопасного сезона на территории Башкортостана возникло порядка 450 очагов лесных пожаров (в 2020 году – 131 очаг) на общей площади 14 253,845 га (годом ранее – 4652,69 га). Пожароопасную ситуацию в прошлом году усугубили засуха и аномальная жара, новые очаги появлялись вплоть до начала сентября.

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