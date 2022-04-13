В Башкортостане обозначили направления для работы по вопросам экологии

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров выступил на пленарном заседании «Экология региона».
В ходе заседания были закреплены основные направления для работы по защите окружающей среды.
– Выстраивание единой системы контроля за качеством воздуха. В последние годы в Башкортостане построены 10 автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы. В 2022 году планируется запустить еще две станции.
– Завершение «мусорной реформы». В этом году продолжится работа по закупке и размещению контейнеров для раздельного сбора мусора.
– Ликвидация несанкционированных свалок и объектов накопленного экологического вреда в рамках нацпроекта «Экология».
– Создание отходоперерабатывающей промышленности в республике.
– Адаптация экономики к переходу на возобновляемые источники энергии.
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