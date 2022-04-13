18+
  • Экология
  • Экология
  • News
Экология

В Башкортостане обозначили направления для работы по вопросам экологии

Поделиться:

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров выступил на пленарном заседании «Экология региона».

В ходе заседания были закреплены основные направления для работы по защите окружающей среды.

– Выстраивание единой системы контроля за качеством воздуха. В последние годы в Башкортостане построены 10 автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы. В 2022 году планируется запустить еще две станции.

– Завершение «мусорной реформы». В этом году продолжится работа по закупке и размещению контейнеров для раздельного сбора мусора.

– Ликвидация несанкционированных свалок и объектов накопленного экологического вреда в рамках нацпроекта «Экология».

– Создание отходоперерабатывающей промышленности в республике.

– Адаптация экономики к переходу на возобновляемые источники энергии.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: