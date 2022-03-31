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Экология

Нынешних запасов сырья «Башкирской содовой компании» хватит на 35 лет

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В августе 2019 года «дочка» «БСК» «Сырьевая компания» получила разрешение на разработку горы Куштау до 2039 года: тогда речь шла о том, что это необходимое решение, иначе завод может обанкротиться. Местные жители и активисты выступили против разработки шихана, дело получило широкий общественный резонанс.

После долгих споров власти встали на сторону жителей и по распоряжению Владимира Путина начался процесс рассмотрения законности перехода «БСК» в частные руки: оказалось, что в процессе отчуждения акций от государства было допущено множество нарушений. В 2021 году компания перешла под контроль республики.

На сегодняшний день «БСК» разрабатывает остатки горы Шахтау. Согласно отчету компании, предполагается, что этого объема хватит до 2027 года при сохранении нынешних темпов и способов работы.

Компания также изучает возможности разработки действующего карьера вглубь – это позволит продлить срок эксплуатации до 18 лет. Окончательно станет ясно, насколько целесообразно откачивать воду из-под горы, в конце 2022 года.

Кроме того, у «БСК» есть альтернативные источники известняка – это Худолазское, Пугачевское, Михайловское и Чаньвинское месторождения. Они обеспечат компанию сырьем для производства соды не менее чем на 30 лет.

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