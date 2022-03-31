Нынешних запасов сырья «Башкирской содовой компании» хватит на 35 лет

После долгих споров власти встали на сторону жителей и по распоряжению Владимира Путина начался процесс рассмотрения законности перехода «БСК» в частные руки: оказалось, что в процессе отчуждения акций от государства было допущено множество нарушений. В 2021 году компания перешла под контроль республики.

На сегодняшний день «БСК» разрабатывает остатки горы Шахтау. Согласно отчету компании, предполагается, что этого объема хватит до 2027 года при сохранении нынешних темпов и способов работы.

Компания также изучает возможности разработки действующего карьера вглубь – это позволит продлить срок эксплуатации до 18 лет. Окончательно станет ясно, насколько целесообразно откачивать воду из-под горы, в конце 2022 года.

Кроме того, у «БСК» есть альтернативные источники известняка – это Худолазское, Пугачевское, Михайловское и Чаньвинское месторождения. Они обеспечат компанию сырьем для производства соды не менее чем на 30 лет.